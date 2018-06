Stuttgart (AFP) Die Feier rund um das Ja-Wort wollen sich die Deutschen einer Umfrage zufolge immer weniger kosten lassen. Die Zahl derer, die für ihre eigene Hochzeit nicht mehr als tausend Euro ausgeben würden, sei im Vergleich zum vergangenen Jahr um sechs Prozentpunkte auf 15 Prozent gestiegen, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten repräsentativen Online-Umfrage der CreditPlus Bank. Gut jeder dritte Bundesbürger gab demnach in diesem Jahr an, für die eigene Hochzeit ein Budget zwischen 1000 und 5000 Euro anzusetzen.

