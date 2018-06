Düsseldorf (AFP) Union und FDP streiten über die Gründung eines eigenen Energieministeriums, in dem nach der Bundestagswahl die Zuständigkeiten für die Energiewende gebündelt werden könnten. Der CDU-Wirtschaftsexperte Joachim Pfeiffer nannte einen solchen Schritt in "Handelsblatt Online" am Mittwoch "durchaus überlegenswert". Die FDP erteilte einer Neuordnung der Kompetenzen aber eine klare Absage.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.