Düsseldorf (SID) - Die Düsseldorfer EG hat für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Verteidiger Corey Mapes von den Adlern Mannheim verpflichtet. Der 20-Jährige gewann mit den Jungadlern von 2008 bis 2010 dreimal in Folge den Titel in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL).

Der Klub gab außerdem am Mittwoch bekannt, dass die DEG Eishockey GmbH am Freitag fristgerecht die Lizenzunterlagen für die neue Saison bei der DEL einreichen wird.