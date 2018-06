Los Angeles (dpa) - Die Besetzung für Zach Braffs Indie-Komödie "Wish I Was Here" wächst weiter an. "Variety" zufolge stößt nun auch Kate Hudson ("Kein Mittel gegen Liebe", "Bride Wars - Beste Feindinnen") zu dem Cast von Anna Kendrick, Jim Parsons, Mandy Patinkin und Josh Gad.

Hudson soll die Ehefrau von Braffs Charakter spielen. Braff, der auch das Drehbuch schrieb und Regie führen wird, mimt einen erfolglosen Schauspieler, der die Privatschule seiner zwei Kinder nicht mehr bezahlen kann und sie deshalb zu Hause ausbildet. Zugleich flüchtet er sich in Tagträume, in denen er ein Weltraum- Ritter ist.

Mit einer Internetkampagne hat Braff in den letzten Wochen knapp drei Millionen Dollar für den Dreh zusammengetrommelt. Knapp 40 000 Unterstützer spendierten den Betrag beim Portal Kickstarter. Der Film soll rund 5 Millionen Dollar kosten. Braff, der 2004 mit "Garden State" ein erfolgreiches Regiedebüt gab, will im Sommer in Los Angeles drehen.