Los Angeles (dpa) - Der australische Schauspieler Liam Hemsworth ("Die Tribute von Panem - The Hunger Games") will sich in dem Action-Film "Aurora Rising" als Kampfpilot bewähren.

Wie das Branchenblatt "Hollywood Reporter" berichtet, dreht sich die Story um einen kalifornischen Surfer, der zum Eliteflieger ausgebildet wird. Nach einem schwierigen Kampfeinsatz in einer angespannten politischen Lage wird er als Testpilot für neue Flugzeugmodelle rekrutiert.

Das Drehbuch stammt von Christian Gudegast ("Krieg der Götter 3D"). Über einen möglichen Regisseur und den Drehbeginn wurde noch nichts bekannt. Hemsworth drehte zuletzt den Spionage-Thriller "Paranoia" mit Gary Oldman und Harrison Ford ab. Der Film, der in der Welt mächtiger Telekommunikationsfirmen spielt, kommt im Oktober in die Kinos.