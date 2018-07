Paris (AFP) Tausende Franzosen haben in der Nacht zum Mittwoch in Paris das neue Gesetz zur Homo-Ehe gefeiert. Drei Tage nach der Unterzeichnung durch Staatschef François versammelten sie sich an der Place de la Bastille zu einem Gratiskonzert. Der Pariser Bürgermeister Bertrand Delanoë und Familienministerin Dominique Bertinotti nahmen an der Feier teil. Auf der Bühne standen unter anderen der französisch-britische Musiker Mika, der sich im September geoutet hatte.

