Bremen (SID) - Werder Bremen hat den auslaufenden Vertrag mit seinem Mittelfeld-Talent Özkan Yildirim (20) bis 2016 verlängert. Das gab der Fußball-Bundesligist am Mittwoch bekannt. Yildirim habe sich "in der abgelaufenen Rückrunde toll entwickelt und speziell in den letzten Wochen gezeigt, welch großes Potenzial er hat", sagte Sportdirektor Thomas Eichin. "Wir sind stolz, ein echtes Bremer Eigengewächs weiterhin an den SV Werder gebunden zu haben."

Angeblich hatte auch Hannover 96 Interesse an dem Spielmacher, der seit der U11 in Bremen spielt. Nach einer langen Verletzungspause hatte Yildirim zum Rückrundenauftakt gegen Borussia Dortmund sein Bundesliga-Debüt gefeiert, sieben weitere Spiele im Oberhaus bestritten und eine Torvorlage gegeben.