Berlin (dpa) - Die "Bund-Länder Expertenkommission Rechtsterrorismus" zur NSU-Mordserie verlangt nach einem Zeitungsbericht von den Sicherheitsbehörden einen besseren Informationsaustausch. Die Defizite beruhten in erster Linie auf dem unzureichenden Austausch von Informationen zwischen Verfassungsschutz-, Polizei- und Justizbehörden und deren Zusammenarbeit, heißt es laut "Welt" in dem Abschlussbericht. Hier sehe die Kommission "Verbesserungsbedarf". Das Dossier wird auf der Innenministerkonferenz in Hannover vorgestellt.

