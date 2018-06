Rom (AFP) Der Kapitän des im Januar 2012 vor der italienischen Küste verunglückten Kreuzfahrtschiffs "Costa Concordia" muss sich ab Juli wegen fahrlässiger Tötung in einem Strafprozess verantworten. Das entschied ein Gericht in Grosseto nach mehrwöchigen Anhörungen am Mittwoch. Der Prozess gegen Kapitän Francesco Schettino soll am 9. Juli beginnen. Bei dem Unglück vor der Insel Giglio waren im Januar 2012 insgesamt 32 Menschen ums Leben gekommen, darunter zwölf Deutsche.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.