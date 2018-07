Tel Aviv (dpa) - Zwischen Israel und Syrien kann nach den Worten des israelischen Luftwaffenchefs, Generalmajor Amir Eschel, jeden Augenblick ein Krieg ausbrechen.

"Wenn Syrien morgen zusammenbricht, - ich sage nicht, dass das passiert - könnten wir sehr schnell und sehr tief (in einen Krieg) hineingezogen werden", zitierte ihn die "Times of Israel" am Mittwoch bei einer Sicherheitskonferenz in Herzlija.

"Das große Waffenarsenal dort, das nur darauf wartet, geplündert zu werden, könnte sich in alle Richtungen verteilen, und dann müssten wir sehr schnell und in großem Umfang reagieren", habe Eschel hinzugefügt. Erst am Vortag hatte Israels Generalstabschef Benny Gantz nach einem Schusswechsel mit syrischen Einheiten auf den Golanhöhen vor einem Krieg gewarnt.

Luftüberlegenheit sei der Schlüssel für einen Sieg, sagte Eschel. Deshalb habe der syrische Machthaber Baschar al-Assad auch große Summen für Luftabwehrsysteme ausgegeben. Das von Russland zu liefernde hochmoderne Abfangsystem vom Typ S-300 ist nach Eschels Worten "bereits unterwegs" nach Syrien. "Wir müssen uns auf Raketen aus dem Gazastreifen, aus dem Libanon und von weiter entfernt gefasst machen."

