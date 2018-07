Moskau (AFP) Ein inhaftiertes Mitglied der russischen Punkband Pussy Riot will mit einem Hungerstreik ihre persönliche Teilnahme an einer Gerichtsverhandlung erzwingen. In einer Videoschaltung mit einem Gericht in der Stadt Beresniki kündigte Maria Alechina am Mittwoch an, sie werde in Hungerstreik gehen, bis sie persönlich an der Anhörung über ihren Antrag auf Haftaussetzung teilnehmen dürfe. Ihre Anwälte forderte sie auf, nicht weiter an der Anhörung teilzunehmen, wie russische Nachrichtenagenturen meldeten.

