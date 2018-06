Beirut (AFP) Bei Gefechten in der syrischen Provinz Idlib sind nach Angaben von Aktivisten 40 regierungstreue Kämpfer getötet worden. Nach zwei Wochen heftiger Kämpfe hätten Rebellen am Mittwoch einen Armeestützpunkt in der Nähe der Stadt Nairab und damit einen der wichtigsten Posten der Regierung in der nordwestlichen Provinz sowie mehrere Kontrollpunkte der Armee in dem Gebiet erobert, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Allein am Mittwoch seien 14 Aufständische sowie mindestens 40 Soldaten und regierungstreue Milizionäre getötet worden.

