London (dpa) - Olympiasieger Andy Murray muss wegen chronischer Rückenschmerzen auf eine Teilnahme bei den French Open in Paris verzichten. Vier Tage vor Beginn des zweiten Grand-Slam-Turniers dieser Saison bestätigte der britische Tennisstar seine Absage.

Ärzte hätten ihm zu diesem Schritt geraten. "Es ist eine wirklich harte Entscheidung und ich liebe es, in Paris zu spielen, aber laut der Ärzte bin ich nicht fit", teilte der US Open-Champion in einer Erklärung mit. "Jetzt werde ich mich darauf konzentrieren, so schnell wie möglich auf den Platz zurückzukehren." Bis zur Rasensaison will er wieder fit sein.

Bereits seit Ende 2011 plagt sich der 26-Jährige mit Rückenproblemen herum. Der derzeitige Weltranglisten-Zweite hatte vergangene Woche in Rom Murray seine Zweitrundenpartie gegen den Spanier vor dem entscheidenden dritten Satz aufgeben müssen.