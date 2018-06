New York (AFP) Der US-Autokonzern Ford stellt neue Beschäftigte ein und verkürzt die Werksferien, um mit der Nachfrage Schritt halten zu können. Die Produktionskapazität solle um 200.000 Wagen pro Jahr gesteigert werden, kündigte der zweitgrößte Autobauer der USA am Mittwoch an. Bereits 2011 hatte Ford die Kapazität um 400.000 Autos erhöht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.