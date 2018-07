München (dpa) - Der Deutsche Mieterbund warnt vor immer größerer Wohnungsnot in deutschen Großstädten. Die Mieten stiegen unaufhaltsam - bei Neuvermietungen lägen sie zum Teil bis zu 40 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete. Dieses Problem will der Mieterbund zum Thema seines 65. Mietertages machen, der in München stattfindet - der Stadt mit den höchsten Mieten in Deutschland. Heute will der Mieterbund weitere Informationen zum Mietertag bekanntgeben, zu dem neben Münchens Oberbürgermeister Christian Ude auch SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück erwartet wird.

