Frankfurt/Main (dpa) – Unsicherheiten über die US-Geldpolitik und enttäuschende Konjunkturdaten aus China haben den Aktienmärkten einen Dämpfer verpasst. Der deutsche Leitindex Dax schloss 2,10 Prozent tiefer bei 8351,98 Punkten, was den prozentual größten Tagesverlust seit dem 17. April bedeutet.

Damit endete auch eine zwölftägige Gewinnserie, die dem Index am Vortag bei 8557,86 Punkten einen weiteren Rekordstand beschert hatte. Noch am Vormittag hatte der Dax allerdings um bis zu knapp 3 Prozent nachgegeben. Der MDax ging am Donnerstag 1,92 Prozent tiefer bei 13 984,52 Punkten aus dem Handel und der TecDax fiel um 1,52 Prozent auf 960,99 Punkte.