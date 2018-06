London (AFP) Im neuen Jahresbericht zur weltweiten Lage der Menschenrechte hat die Organisation Amnesty International (AI) neben vielen autoritären Staaten auch die EU für ihre Asylpolitik kritisiert. Offensichtlich hätten auch die EU-Länder "mehr Interesse am Schutz ihrer eigenen Grenzen" als am Schicksal hilfsbedürftiger Flüchtlinge und die europäischen Regierungen riskierten deren Leben, erklärte Amnesty am Donnerstag. AI beklagte auch die Lage der syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge.

