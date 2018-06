Berlin (AFP) Die deutschen Brauer sehen im umstrittenen Fracking eine Gefahr für das Bier hierzulande. In einem Brief an sechs Regierungsmitglieder habe der Brauer-Bund deshalb vor einer Verunreinigung des Trinkwassers durch die umstrittene Förderung von Erdgas aus schwer zugänglichen Gesteinsschichten gewarnt, sagte ein Sprecher des Deutschen Brauer-Bundes am Donnerstag AFP. Trinkwasser müsse auch außerhalb der bisher geplanten Schutzgebiete geschützt werden.

