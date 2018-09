Paris (AFP) Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat Frankreich erneut zu energischeren Sparbemühungen aufgerufen. Die bestehenden Regeln zum Defizitabbau müssten eingehalten werden, sagte Weidmann am Donnerstagabend in einer auf Französisch gehaltenen Rede in der Residenz der deutschen Botschafterin in Paris. "Die Glaubwürdigkeit der Regeln sollte nicht dadurch in Frage gestellt werden, dass deren Flexibilität direkt bei der ersten Belastungsprobe voll ausgereizt wird." Er betonte aber, Frankreich sei es in den vergangenen drei Jahren gelungen, das strukturelle, also konjunkturunabhängige Defizit um rund einen Prozentpunkt pro Jahr zu senken.

