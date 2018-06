Frankfurt/Main (AFP) Das neue Führungsduo der Deutschen Bank hat öffentlich Fehler bei Geschäften in der Vergangenheit eingeräumt. "Ja, in der Vergangenheit wurden Fehler gemacht", sagte der Co-Vorstandsvorsitzende Jürgen Fitschen am Donnerstag in Frankfurt am Main auf der Hauptversammlung der Aktionäre des Konzerns. Aktionärsschützer stellten ihm und Co-Chef Anshu Jain für das erste Geschäftsjahr unter ihrer Führung ein kritisches Zeugnis aus.

