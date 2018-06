Brüssel (AFP) Deutschsprachige Einwohner in Belgien wehren sich gegen das Abschalten von ARD und ZDF beim Fernsehanbieter Belgacom. "Belgacom hat als größter belgischer Kommunikationsanbieter ohne Vorwarnung ARD und ZDF aus dem Programm geschmissen", sagte die Initiatorin einer Petition, Sonja Giese, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP in Brüssel. Bislang hätten schon rund 2200 Menschen die Petition unterzeichnet. Darunter seien in Belgien lebende Deutsche wie Giese selbst, aber auch viele Belgier, die zur deutschsprachigen Minderheit des Landes zählen.

