Amman (AFP) Elf europäische und arabische Länder haben Syriens Machthaber Baschar al Assad zum Stopp des Blutvergießens aufgerufen und die Bemühungen um eine friedliche Lösung verstärkt. Bei einem Treffen der Kontaktgruppe "Freunde Syriens" am Mittwochabend in Jordanien drohte US-Außenminister John Kerry mit einer "wachsenden Unterstützung" für den "Kampf um Freiheit" der Opposition, sollte der Staatspräsident nicht einlenken. Ziel der Beratungen war insbesondere die Vorbereitung einer internationalen Syrienkonferenz in Genf. Russlands Außenminister Sergej Lawrow lobt Assad für dessen "konstruktive Reaktion" auf die Initiative.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.