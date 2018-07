Köln (Deutschland) (AFP) Für den Fall von Unfällen in Atomkraftwerken steht in Deutschland ab sofort ein neues Notfallzentrum bereit. Die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) nahm die Einrichtung nach eigenen Angaben am Donnerstag in Köln offiziell in Betrieb. In dem Zentrum versammeln sich bei einem Störfall in einer deutschen Atomanlage GRS-Experten, um die Entwicklung zu analysieren und das Ausmaß der Freisetzung von Radioaktivität abzuschätzen.

