Berlin (AFP) In der Debatte um rechtsstaatliche Einschnitte in Ungarn hat Außenminister Guido Westerwelle (FDP) einen besseren Grundwerteschutz in der EU gefordert. "Grundwerteschutz ist nicht nur eine Frage der Überzeugung, die EU braucht dafür auch wirksame Instrumente", schrieb Westerwelle in einem Gastbeitrag für die "Rheinische Post" (Donnerstagsausgabe). "Aus meiner Sicht sollte dazu ein Element der Frühwarnung gehören, das rasch und möglichst frei von politischen Opportunitäten in Gang gesetzt werden kann."

