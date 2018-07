Paris (dpa) - Am Rande der Filmfestspiele in Cannes ist erneut wertvoller Schmuck verschwunden. Dem schweizerischen Juwelierhaus De Grisogono kam laut Polizei ein rund zwei Millionen Euro teures Diamanten-Collier abhanden. Das Stück war bei einer exquisiten Abendveranstaltung im Fünf-Sterne-Hotel Eden Roc am Cap-d'Antibes präsentiert worden und soll danach in einem gesicherten Bereich des Hauses aufbewahrt gewesen sein. Bei der Party im Luxushotel waren Stars wie Sharon Stone und Ornella Muti anwesend.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.