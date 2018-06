Hamburg (SID) - Der ehemalige Sportdirektor Frank Arnesen (56) hat mit Verständnis auf die Trennung vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV reagiert. "Da klar war, dass mein Vertrag kommenden Sommer nicht verlängert worden wäre, kann ich auch nachvollziehen, dass die Entscheidung jetzt so getroffen wurde", sagte Arnesen. Er bedankte sich für zwei "sehr interessante und intensive Jahre" bei den den Hamburgern. "Alles in allem war die Zeit beim HSV eine sehr gute Erfahrung für mich", sagte der Däne.

Arnesen, der im Sommer 2011 vom englischen Premier-League-Klub FC Chelsea an die Elbe gewechselt war und beim HSV noch einen Vertrag bis 2014 besessen hatte, war am Mittwoch vom Aufsichtsrat des Klubs beurlaubt worden. Top-Kandidat für seine Nachfolge in Hamburg ist Jörg Schmadtke.