Miami (SID) - Beim ersten Training im Rahmen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Rahmen ihrer USA-Reise hat Bundestrainer Joachim Löw auf Abwehrspieler Per Mertesacker verzichten müssen. Der Innenverteidiger vom FC Arsenal laboriert an einem leichten Infekt und musste für die Einheit auf dem Platz der Barry Universität passen.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) trifft am 29. Mai in Boca Raton auf Ecuador und am 2. Juni in Washington auf die USA mit Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann.