Zagreb (SID) - Mit sieben in Deutschland spielenden Legionären geht die kroatische Fußball-Nationalmannschaft in das WM-Qualifikationsspiel gegen Schottland am 7. Juni. Trainer Igor Stimac berief die Verteidiger Marin Tomasov (1860 München) und Mateo Pavlovic (Werder Bremen), die Mittelfeldspieler Milan Badelj, Ivo Ilicevic (beide Hamburger SV) und Ivan Perisic sowie die Stürmer Ivica Olic (beide VfL Wolfsburg) und Mario Mandzukic (Bayern München) in sein 31 Spieler zählendes Aufgebot.