Surrey (SID) - Der ehemalige Golf-Weltranglistenerste Martin Kaymer hat beim Europa-Tour-Turnier im englischen Surrey einen guten Start erwischt. Der 28-Jährige aus Mettmann spielte auf dem Par-72-Kurs nach drei Birdies und einem Bogey eine 70er-Runde und bestätigte mit dem geteilten zwölften Platz zum Zeitpunkt des Abbruchs wegen Dunkelheit seinen Aufwärtstrend. In der vergangenen Woche hatte Kaymer auf der US-Tour in Irving einen starken fünften Platz belegt. In Führung liegt vorerst der Südafrikaner James Kingston (66) vor dem Finnen Mikko Ilonen (67).

Weniger erfolgreich verlief der Start bei der mit 4,75 Millionen Euro dotierten Veranstaltung in Surrey, die zwischenzeitlich wegen eines Gewitters unterbrochen werden musste, für Marcel Siem und Maximilian Kieffer. Der Ratinger Siem muss nach einer enttäuschenden 75er-Runde ebenso um den Cut bangen wie der Düsseldorfer Kieffer nach einer 76. "Es nervt einfach, wenn man eigentlich gute Golfschläge macht, den Wind aber falsch einschätzt und Bogeys kassiert", sagte Siem.