London (AFP) Nach dem Mord an einem britischen Soldaten in London hat Premierminister David Cameron von einem "Angriff auf Großbritannien" gesprochen. "Nichts im Islam" rechtfertige eine solche Tat, sagte Cameron am Donnerstag mit Blick auf die mutmaßlich islamistisch motivierten Angreifer. Großbritannien werde "gewalttätigem Extremismus und Terror" die Stirn bieten.

