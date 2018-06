Rom (AFP) Nach der Bestätigung einer zuvor verhängten Haftstrafe gegen Italiens früheren Regierungschef Silvio Berlusconi hat das Berufungsgericht in Mailand seine Entscheidung schriftlich begründet. Berlusconi habe für sein Medienimperium Mediaset "die Ausarbeitung, Umsetzung und Fortentwicklung eines Systems" zur Steuerhinterziehung betrieben, heißt es in dem am Donnerstag vorgelegten Text. Ziel sei unter anderem gewesen, Gelder an den Steuerbehörden vorbei ins Ausland zu bringen.

