Paris (AFP) Die richterliche Befragung von IWF-Chefin Christine Lagarde wegen einer Finanzaffäre aus ihrer Zeit als französische Finanzministerin wird am Freitag fortgesetzt. "Bis morgen", sagte die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) am Donnerstagabend wartenden Journalisten beim Verlassen des Gerichtshof der Republik in Paris. Die auf zwei Tage angesetzte Befragung hatte am Morgen begonnen.

