Washington (AFP) Der Internationale Währungsfonds hat seiner wegen einer Finanzaffäre unter Druck stehenden Chefin Christine Lagarde erneut das Vertrauen ausgesprochen. Der Exekutivrat sei über die Angelegenheit mehrfach informiert worden und vertraue weiter in die Fähigkeit Lagardes, ihren Aufgaben beim IWF nachzukommen, sagte der Sprecher des Währungsfonds, Gerry Rice, am Donnerstag in Washington. Rice betonte, dass Lagarde selbst darauf verzichtet habe, sich auf diplomatische Immunität zu berufen, um vor der Justiz zu den Vorwürfen Stellung nehmen zu können.

