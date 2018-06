Jerusalem (dpa) - US-Außenminister John Kerry hat von möglichen Überraschungen bei den Bemühungen um eine Wiederbelegung des Nahost-Friedensprozesse gesprochen.

"Wir hoffen, dass wir (...) einen Weg aufzeigen können, der die Menschen möglicherweise überraschen, aber auf jeden Fall alle Möglichkeiten für einen Frieden erschöpfen wird", sagte er zum Auftakt eines Gesprächs mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu am Donnerstag in Jerusalem. Weitere Einzelheiten nannte er nicht. Kerry bemüht sich seit Monaten um einen Neustart der seit 2010 unterbrochenen Verhandlungen.

Netanjahu seinerseits bekräftige seine Bereitschaft zu Gesprächen mit den Palästinensern. "Ich will das (...) und ich hoffe, auch die Palästinenser wollen das", sagte er. Weiteres Thema des Gesprächs war die Lage in Syrien. Kerry betonte die Notwendigkeit von Verhandlungen und wies auf die Gefahr eines möglichen Übergreifens des Konflikts auf die Nachbarländer hin. Die mögliche Lieferung hochmoderner Luftabwehrraketen vom Typ S-300 von Russland an Syrien und Waffen aus dem Iran würden die Region jedoch weiter destabilisieren, warnte Kerry.

Bis Freitag will der US-Außenminister auch mit der Palästinenserführung in Ramallah im Westjordanland Gespräche führen.

