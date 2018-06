Mönchengladbach (dpa) - Ein unbekannter Täter hat in Mönchengladbach einen Juwelier aus der Schweiz überfallen und Edelsteine im Millionenwert erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, hielt der Juwelier am Abend mit seinem Auto an einer roten Ampel, als ein Mann in Lederjacke und Motorradhelm das Autofenster einschlug und Reizgas ins Innere sprühte. Er griff nach der Tasche mit den Edelsteinen und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine Ringfahndung der Polizei blieb erfolglos. Die Polizei vermutet einen Täter aus dem näheren Umfeld des Opfers.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.