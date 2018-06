Mönchengladbach (dpa) - Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch in Mönchengladbach einen Juwelier überfallen und Edelsteine im Millionenwert erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, hielt der Juwelier am Abend mit seinem Auto an einer roten Ampel, als ein Mann in Lederjacke und Motorradhelm das Autofenster einschlug und Reizgas ins Innere sprühte.

Er griff nach der Tasche mit den Edelsteinen und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine Ringfahndung der Polizei blieb erfolglos.

Tagsüber war der Geschäftsmann aus der Schweiz wohl unter anderem in Düsseldorf unterwegs gewesen und wollte am Abend seine Familie in Mönchengladbach besuchen.

Durch das Reizgas erlitt der Genfer Verletzungen an den Augen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, das er später wieder verlassen konnte. Die Polizei vermutet einen Täter aus dem näheren Umfeld des Opfers, da er offensichtlich von der wertvollen Beute gewusst haben muss.