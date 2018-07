Düsseldorf (dpa) - Nach der Bluttat an einem 17-Jährigen in Düsseldorf ist am Abend die 23 Jahre alte Stiefschwester des Schülers festgenommen worden. Die junge Frau habe sich in der Nachbarstadt in einer Garage versteckt, berichtete ein Polizeisprecher in Düsseldorf. Zuvor habe sie vergeblich versucht, bei jemandem aus ihrem Umfeld Unterschlupf zu finden. Die 23-Jährige, nach der die Polizei mit einem Großaufgebot gefahndet hatte, habe keinen Widerstand geleistet. Die Frau steht in Verdacht, den 17-jährigen Schüler erstochen zu haben. Sie soll psychische Probleme haben.

