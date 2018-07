Quetta (Pakistan) (AFP) Bei einem Bombenanschlag im Südwesten von Pakistan sind am Donnerstag mindestens zwölf Menschen getötet worden, darunter elf Mitglieder der Sicherheitskräfte. Nach Angaben der Polizei explodierte eine in einer Rikscha deponierte 100-Kilo-Bombe und beschädigte ein Fahrzeug, in dem paramilitärischen Einheiten saßen. Das Attentat ereignete sich am Rande der Stadt Quetta, der Hauptstadt der unruhigen Provinz Baluchistan.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.