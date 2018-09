Ninove (SID) - Der deutsche Top-Sprinter André Greipel war auch auf der zweiten Etappe der Belgien-Rundfahrt nicht zu schlagen. Der 30 Jahre alte Radprofi vom Team Lotto-Belisol setzte sich wie schon am Vortag im Sprint durch. Diesmal ließ der Rostocker nach 178,8 Kilometern zwischen Knokke-Heist und Ninove den Niederländer Danny van Poppel (Vacansoleil) und Klassikerspezialist Tom Boonen (Belgien/Quick Step) hinter sich.

Durch seinen achten Saisonsieg verteidigte Greipel auch das rote Trikot des Gesamtführenden. Titelverteidiger Tony Martin (Cottbus/Quick Step) rollte erneut mit dem Hauptfeld über die Ziellinie.

Der Zeitfahr-Weltmeister ist am Freitag auf der dritten Etappe in seinem Element. Martin wird dann im 15 Kilometer langen Einzelzeitfahren in Beveren um den Tagessieg kämpfen. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Banneux.