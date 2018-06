Viechtach (SID) - Mailand-Sanremo-Sieger Gerald Ciolek (MTN-Qhubeka) ist auch auf dem zweiten Teilstück der 34. Bayern-Rundfahrt knapp an einem Tagessieg vorbeigefahren. Der 26 Jahre alte Radprofi musste sich im Sprint dem Südafrikaner Daryl Impey (Orica) geschlagen geben und wurde Zweiter. Nach 194,5 Kilometern von Mühldorf nach Viechtach kam der Italiener Adriano Malori (Lampre) auf Rang drei.

Impey übernahm mit seinem dritten Saisonsieg auch das Führungstrikot vom Dänen Alex Rasmussen. Ciolek, der die Auftaktetappe am Mittwoch als Vierter beendet hatte, ist nach der Königsetappe der wichtigsten deutschen Rundfahrt nun Gesamtdritter. "Ich habe mir natürlich schon etwas ausgerechnet. Der zweite Platz ist ein super Ergebnis, aber natürlich ärgert man sich immer ein bisschen, wenn es so knapp ist", sagte der Kölner.

Neuer Spitzenreiter der Bergwertung ist der Österreicher Stefan Denifl. Am Freitag führt das dritte Teilstück über 196,8 Kilometer von Viechtach nach Kelheim. Am Sonntag endet die Bayern-Rundfahrt in Nürnberg.