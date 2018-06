Khartum (AFP) Etwa 300.000 Menschen sind nach Einschätzung der Vereinten Nationen im laufenden Jahr bereits aus der sudanesischen Krisenregion Darfur geflohen. "Die UNO schätzt die Zahl der Menschen, die in den ersten fünf Monaten des Jahres vor den Kämpfen in Darfur geflüchtet sind, auf 300.000", sagte UN-Nothilfekoordinatorin Valerie Amos am Donnerstag nach einem dreitägigen Besuch im Sudan in der Hauptstadt Khartum. Diese Zahl liege höher als die Zahl der Vertriebenen in den beiden vergangenen Jahren zusammen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.