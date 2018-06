Seoul (AFP) Bei einem Suizidsprung aus seiner Wohnung im zehnten Stock hat ein Mann in Südkorea ein siebenjähriges Mädchen mit in den Tod gerissen. Der Körper des 40-Jährigen erschlug das Kind, als es mit seinem Vater zufällig aus dem Haus trat, wie der TV-Sender SBS am Donnerstag berichtete. Das Unglück ereignete sich demnach am Mittwochabend in der südlichen Hafenstadt Busan.

