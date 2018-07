Beirut (AFP) Im syrischen Bürgerkrieg sind in den vergangenen acht Monaten nach oppositionsnahen Angaben 104 Kämpfer der libanesischen Hisbollah-Miliz getötet worden. Sie seien seit dem Herbst bei Kämpfen in den Provinzen Damaskus und Homs getötet worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag mit. Die schiitische Hisbollah-Miliz unterstützt die Regierungstruppen von Präsident Baschar al-Assad.

