Amman (AFP) Die Staatenkontaktgruppe "Freunde Syriens" hat Machthaber Baschar al-Assad mit einer Stärkung der Opposition gedroht, sollte er nicht den Weg für eine diplomatische Lösung freimachen. Sollten auf der für Juni geplanten internationalen Konferenz in Genf keine Weichen für eine Übergangsregierung gestellt werden, dann werde die Unterstützung für seine Gegner verstärkt und "alle anderen Schritte gemacht, wenn es notwendig wird", heißt es in einer am Donnerstagmorgen veröffentlichten Abschlusserklärung. Zudem riefen die Außenminister von elf europäischen und arabischen Staaten und der USA die libanesische Hisbollah auf, sofort ihre Kämpfer aus Syrien abzuziehen.

