Kiew (AFP) Ein Gericht in Kiew hat am Donnerstag die für Samstag geplante erste Homosexuellenparade in der ukrainischen Hauptstadt untersagt. Wie die Nachrichtenagentur Interfax meldete, wurde die Entscheidung damit begründet, dass am Samstag die Feierlichkeiten aus Anlass von Kiews Stadtgründungstag begangen würden. Aktivisten wollten mit einem sogenannten Gleichheitsmarsch gegen die Diskriminierung sexueller Minderheiten in der Ukraine demonstrieren. Sie kündigten Berufung gegen das Urteil an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.