Stuttgart/Köln (dpa) - Die vor etwa einer Woche veröffentlichte Studie zu geklonten menschlichen Embryonen enthält Forschern zufolge möglicherweise Fehler.

Auf der Internetplattform PubPeer wurden Vorwürfe veröffentlicht, dieselben Aufnahmen und Abbildungen seien zur Dokumentation unterschiedlicher Experimente verwendet worden. Wissenschaftler können auf der Plattform Studien erörtern.

Der Bonner Stammzellforscher Oliver Brüstle sagte der "Stuttgarter Zeitung" (Freitag): "So etwas darf grundsätzlich nicht passieren." Ob sich Entscheidendes an der Hauptaussage des Manuskripts ändert, lässt sich laut Brüstle "zum jetzigen Zeitpunkt nicht voraussagen". Der Münsteraner Wissenschaftler Hans Schöler - ebenfalls ein renommierter Experte in der Stammzellforschung - sprach im "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag) von einer "Schlamperei", die ihn äußerst verärgere. An der Aussage der Arbeit ändere dies aber nichts.

US-Forscher hatten nach eigenen Angaben erstmals menschliche Klon-Embryonen hergestellt und daraus Stammzellen gewonnen. Diese Zellen könnten theoretisch in jede beliebige Art von Körperzellen transformiert werden, berichteten sie im Journal "Cell". So könnten künftig einmal kranke oder verletzte Zellen ersetzt werden.

