Frankfurt/Main (dpa) – Die aufgehellte Stimmung in der deutschen Wirtschaft und bessere US-Daten haben am Freitag weitere Verluste im Dax nicht verhindert.

Nach der kräftigen Korrektur seiner zwölftägigen Gewinnserie am Vortag sei das Vertrauen der Anleger in den Aufwärtstrend etwas angeschlagen, hieß es. Der deutsche Leitindex verlor letztlich 0,56 Prozent auf 8305,32 Punkte. Auf Wochensicht resultierte daraus ein Dax-Minus von 1,10 Prozent. Der MDax sank um lediglich 0,02 Prozent auf 13 987,35 Punkte. Der TecDax fiel um 0,31 Prozent auf 957,98 Punkte zurück.

Die aktuellen Daten des Ifo-Instituts hatten eine überraschend positive Entwicklung signalisiert, und auch der US-Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter war besser als gedacht. Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigster konjunktureller Frühindikator, stieg im Mai um 1,3 Punkte auf 105,7 Zähler. Bankvolkswirte hatten mit einer Stagnation gerechnet. Die Experten der Helaba erwarten im zweiten Quartal nun ein leicht beschleunigtes Wachstum. Eine Trendwende hin zu einem konjunkturellen Abschwung gebe es nicht.

Auf Unternehmensseite war die Nachrichtenlage wie in der gesamten Woche dünn. Am Dax-Ende lagen die SAP-Titel mit einem Minus von 3,23 Prozent. Händler machten dafür einen unerwartet schwachen Geschäftsausblick des US-Wettbewerbers Salesforce und einen Wechsel im Vorstand des Walldorfer Softwarekonzerns verantwortlich. Zuvor hatte SAP mitgeteilt, dass der für das vielversprechende Cloud-Geschäft zuständige Vorstand Lars Dalgaard und Personalchefin Luisa Delgado das Unternehmen verlassen. Ebenfalls unter den größten Verlierern waren Commerzbank-Papiere, die am letzten Tag des Bezugsrechtshandels für ihre Kapitalerhöhung um 2,75 Prozent abrutschten.

Daimler-Aktien sanken nach einem negativen Analystenkommentar um 1,34 Prozent. Bester Dax-Wert waren Siemens mit plus 1,43 Prozent, gefolgt von Linde mit einem Gewinn von knapp einem Prozent. Nur optisch schwach waren Papiere der Deutschen Bank und von Lanxess, die am Freitag ihre Dividende ausgeschüttet hatten. Auch bei Salzgitter im MDax, Freenet, United Internet und LPKF Laser aus dem TecDax sowie Amadeus Fire und VTG aus dem SDax standen Dividendenzahlungen an.

Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Minus von 0,45 Prozent auf 2764,29 Punkte. Auch die Börsen in Paris und London gingen etwas zurück. In den USA lag der Dow-Jones-Index zum europäischen Handelsschluss 0,30 Prozent tiefer.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 1,11 Prozent am Vortag auf 1,16 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,25 Prozent 134,64 Punkte. Der Bund Future kletterte um 0,06 Prozent auf 144,60 Punkte. Der Kurs des Euro zeigte sich zuletzt wenig verändert bei 1,2921 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs gegen Mittag auf 1,2939 (Donnerstag: 1,2888) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7729 (0,7759) Euro.