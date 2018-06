Berlin (AFP) Die Deutsche Post will ein Gesetz stoppen, das die Verwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen an die digitale Welt anschließen soll. Der Konzern schrieb dazu einen Brief an die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer, wie ein Unternehmenssprecher am Freitag bestätigte. Die Post will die Länderchefs damit davon überzeugen, dem Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung im Bundesrat am kommenden Freitag nicht zuzustimmen.

