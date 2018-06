Paris (AFP) Vor der für Sonntag in Paris geplanten neuen Demonstration gegen Homo-Ehen sind in Frankreich Sorgen vor Ausschreitungen aufgekommen: Der sozialistische Innenminister Manuel Valls warnte vor Provokationen, die von einer Gruppe namens "Printemps français" (Französischer Frühling) aus besonders radikalen, rechtsgerichteten Gegnern der Homo-Ehe ausgehen könnten. Er "prüfe" gegenwärtig, ob diese Gruppe aufgelöst werden könnte, kündigte Valls an.

