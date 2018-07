Rom (AFP) Im seit Monaten tobenden Streit um das Stahlwerk ILVA im süditalienischen Tarent hat die Justiz des Landes Medienberichten zufolge Vermögen der Eigentümerfamilie Riva beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft ordnete demnach am Freitag an, Besitztümer im Wert von 8,1 Milliarden Euro zu beschlagnahmen. So hoch hatten Experten die Summe geschätzt, die das Unternehmen Rivafire Spa in Umweltschutzmaßnahmen hätte stecken müssen.

